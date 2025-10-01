Министерот за одбрана на БиХ, Зукан Хелез во официјална посета на Министерството за одбрана

Министерот за одбрана на Босна и Херцеговина, Зукан Хелез денеска ќе престојува во официјална посета на Министерството за одбрана.

Како што информираат од Министерството за одбрана, во рамки на посетата предвидени се неколку активности – свечена церемонија пред платото на Министерството, тет-а-тет разговор со министерот Владо Мисајловски, билатерални разговори на двете делегации и на крајот се предвидени изјави за медиуми.

Во рамки на посетата, министрите Мисајловски и Хелез ќе ја посетат и Воената академија, каде ќе присуствуваат на првиот академски час.