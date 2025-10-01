Претрес во Радовиш, пронајдена марихуана, лишено од слобода едно лице

Вчера во 17:45 часот во Радовиш, полициски службеници од СВР Струмица-ОВР Радовиш го лишија од слобода Н.Б.(34) од Радовиш, информираат од МВР.

При претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, пронајдена е марихуана.

Запознаен е јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Радовиш, а по документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во соопштението.