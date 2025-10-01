Средба на македонските и катарските воздухопловни власти во Монтреал

Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство (АЦВ), Драги Стојаноски, на маргините на 42-рото Собранието на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство (ICAO) во Монтреал, оствари значајна работна средба со висока делегација од Катар, предводена од претседателот на Катарските воздухопловни власти, Mohamed Faleh Al-Hajri.

Од страна на директорот Стојаноски беше побарано, што поскоро повторно воведување на директна линија помеѓу Скопје и Доха која за Македонија е од големо значење од аспект на развој на економијата, трговијата, туризмот, како и олеснувања за македонските патници, кои Доха би ја користеле како конектирачка точка за нивните патувања до останатите држави на Блискиот Исток, и летови до Азија, Австралија и Нов Зеланд.

На средбата, првите луѓе на воздухопловните власти разговараа и за продлабочување и унапредување на билатералната соработка во областа на цивилното воздухопловство, преку размена на искуства, тренинг и обуки, заемна помош и поддршка во процесите за оспособување на воздухопловен персонал, можност за студиски посети и обуки на работно место (OJT) и користење на најдобрите искуства во насока на зголемување на безбедноста во цивилното воздухопловство.

Средбата уште еднаш ги потврди, исклучително пријателските односи меѓу двете земји и во духот на пријателството директорот Стојаноски ја потврди поддршка на Македонија, за кандидатурата на Катар за членство во Дел III на Советот на ICAO.