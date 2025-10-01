Генерален штрајк во Грција, јавниот и приватниот сектор во целосен застој. Бродовите останаа закотвени во пристаништата, стопирани возовите и јавниот превоз. Исклучок е воздушниот сообраќај – штрајкот на контролорите на летање бил прогласен за незаконски од страна на судот.

Најголемите синдикати во државата бараат повлекување на новите законски измени за 13-часовно работно време и ограничување на правото на колективните преговор.