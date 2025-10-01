Во Битола претставени кандидатите за советници на коалицијата „Искуство за успех“

Граѓаните заслужуваат достоинствен живот, Македонија има трета опција-рече претседателката на ЛДП, Моника Зајкова, на промоцијата на кандидати за советници на коалицијата „Искуство за успех“ во Битола.

Имаме луѓе со искуство и знаење, но и решенија за почиста, зелена, функционална, културна и спортска Битола-истакна носителот на листата на коалицијата „Искуство за успех“, Димитар Кузмановски.

Кампањата ја започнаа од Битола под слоганот „Повеќе резултати, помалку изговори“, а на гласачкото ливче ќе настапат под број 1.

Александра Максимовска