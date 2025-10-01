Кандидатите на Левица на средба со граѓани во метрополата

Ќе го вратиме Скопје на скопјани. Ќе се справиме со загадувањето, хигиената, урбанистичкиот хаос и проблемите со јавниот превоз, истакнаа кандидатите за градоначалници од Левица на средбите со граѓаните.

Кандидатот за градоначалник на Ѓорче Петров смета, најитно мора да се справиме со дивите депонии во општината.

Најпрво за што ќе побарам доверба од граѓаните е чистотата во Аеродром, вели кандидатот за градоначалник од Левица.

Центар ќе го издигнеме на едно ниво кое нема да се занимава само со нивелирање шахти, вели кандидатката за градоначалник на Центар.

Кандидатите за градоначалници на скопските општини, ако бидат избрани ќе бидат против приватизација на јавни претпријатија, туку нивно подобрување.

Ирина Гелевска