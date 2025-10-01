Јавното обвинителство и Транспаренси Интернешнл-Македонија потпишаа меморандум за соработка

Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Транспаренси Интернешнл-Македонија потпишаа Меморандум за соработка со цел зајакнување на соработката од областа на борбата против корупцијата и организираниот криминал.

Документот има за цел за овозможи заедничко дејствување во насока на зголемена ефикасност на борбата против корупцијата и организираниот криминал, како и взаемна размена на податоци, искуства и експертиза.

Со Меморандумот е предвидена и соработка при подготовката на документи за креирање на политики од областа на корупцијата, владеење на правото и заштитеното пријавување, како и учество за спроведување на заеднички проекти од областа на борбата против корупцијата.

Во рамките на активностите, Транспаренси Интернешенл-Македонија ќе изврши независна длабинска анализа на предизвиците со кои се соочува обвинителството во смисла на недостаток на капацитети, но и негативните последици од измените на Кривичниот законик во однос на кривичните дела од областа на корупцијата.

Меморандумот го потпишаа Јавниот обвинител на Република Северна Македонија Љупчо Коцевски и претседателот на Транспаренси Интернешнл-Македонија Благоја Пандовски.