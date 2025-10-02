Евроинтеграции

Министерот за европски прашања на Финска, Јоаким Странд во посета на земјава

02.10.2025 09:23

Министерот за европски прашања на Република Финска, Јоаким Странд, престојува во работна посета на Македонија.

Како што информираат од Министерството за европски прашања, по тет-а-тет и пленарната средба на делегациите, предвидено е обраќање на министрите Муртезани и Странд на прес-конференција.