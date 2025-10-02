Министерот за европски прашања на Финска, Јоаким Странд во посета на земјава

Министерот за европски прашања на Република Финска, Јоаким Странд, престојува во работна посета на Македонија.

Како што информираат од Министерството за европски прашања, по тет-а-тет и пленарната средба на делегациите, предвидено е обраќање на министрите Муртезани и Странд на прес-конференција.