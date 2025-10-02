Чистотата на Чаир меѓу приоритетите на Османи

Сокаци и булевари, чисти и одржувани како што доликува на општина која води грижа за здравјето на граѓаните, не само како човек, туку и како лекар им ветува кандидатот за градоначалник на Чаир од Национална алијанса за интеграција, Бујар Османи. Тој посочува дека со децении прашината од чаирските улици не е испрана ниту пак е изметена и вели дека доколку ја добие довербата на чаирчани ќе формира општинско комунално претпријатие за оваа цел.

Османи додаде дека ќе ги повика и верските заедници да се придружат на овие акции за да се обезбеди чистотата за што ќе ја добијат неговата потполна поддршка.

Фиљана Кока