Левица ја претстави програмата во Илинден

Левица ќе стане втора партија во Македонија, изјави нејзиниот претседател, Апасиев на средба со граѓани во рамките на изборната кампања во општина Илинден. Тој нагласи дека ова е првпат партијата да има реални шанси во дел од општините да се позиционира веднаш зад ВМРО-ДПМНЕ, што според него е јасен сигнал за растечката поддршка и факторизација на „Левица“.

Кандидатот за градоначалникот на „Левица“ од општината Илинден, ги промовираше плановите што ќе ги спроведе доколку биде победник на овие избори. Изградбата на патната инфраструктура и спортски терени, чистење на одводните канали, се само дел од проектите.

„Левица“ има поднесено листи за советници во 54 општини, и кандидати за градоначалници во 20 единици на локалната самоуправа.

Ана Јосифоска