Нови училишта меѓу приоритетите на Меџити

Образованието во фокусот на изборната кампања на ВРЕДИ. Кандидатот за градоначалник на Чаир, Изет Меџити, најави изградба на ново училиште за 1.300 деца, кое како што уверува, ќе биде по највисоки стандарди.

Со кого Ахмети би правел коалиција, ако влегува во Влада, вака Меџити одговори на обвинувањата на неговиот противкандидат Османи, дека ВРЕДИ се во коалиција со албанофобот Мицкоски.

Меџити додаде дека за понудите кои ги давале од Мала Речица, сведочел и нивниот доскорешен коалициски партнер, лидерот на ДПА.

Марина Стојанова-Тонева