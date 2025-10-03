Забрана за тешки товарни возила на патот Дебар – Маврово

Поради врнежи од снег воведена е забрана за сообраќај за тешки товарни возила на регионалниот пат Дебар – Маврово, информира АМСМ.

Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, по влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна, нема подолги задржувања за влез и излез од државата.

АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони.