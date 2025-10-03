Во недела посебен режим на сообраќај во Скопје поради одржување на „Скопскиот маратон 2025“

На 05.10.2025 (недела) со почеток во 08:00 часот, ќе се одржи „Скопскиот Маратон 2025“ со следните траси на движење: траса на движење на трката од 5 км – Старт на ул. „11 Октомври“ (кај зелен пазар), право по ул. „11 Октомври“, лево по бул. „Крушевска Република“, десно по бул. „3-та Македонска Бригада“, полукружно на крстосница помеѓу бул. „3-та Македонска Бригада“ и ул. „Васко Карангелевски“ и по истата траса назад до целта – Плоштад „Македонија“ на ул. „11 Октомври“ и траса на движење на маратонот, полумаратонот и штафетната трка (по наведената траса за штафетната трка и маратонот натпреварувачите се движат 2 пати) – Старт Собрание на РСМ на ул. „11 Октомври“, право кон „Рекорд“ односно по ул. „Димитрие Чуповски“, право по ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“, право по ул. „Војвода Васил Чакаларов“, се до крстосница со ул. „Ангел Динев“ каде се врти полукружно назад по истата траса се до Собрание на РСМ на ул. „11 Октомври“ и се продолжува право по ул. „11 Октомври“, лево по бул. „Крушевска Република“, десно по бул. „3-та Македонска Бригада“, лево по ул. „Васко Карангелевски“, десно по бул. „Јане Сандански“ се до крстосница со бул. „Србија“ каде се врти полукружно и во истата коловозна лента назад по бул. „Јане Сандански“ се до крстосница со бул. „Кузман Јосифовски Питу“ каде се врти полукружно назад во истата коловозна лента до крстосница со ул. „Васко Карангелевски“, десно по ул. „Васко Карангелевски“, десно по бул. „3-та Македонска Бригада“, лево по бул. „Крушевска Република“, десно по ул. „11 Октомври“ до целта-Плоштад Македонија.

Од тие причини Единица за безбедност на патниот сообраќај при СВР Скопје ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќај, при што сообраќајот ќе се пренасочува по околните сообраќајници.

МВР апелира до граѓаните да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници по сообраќајниците каде ќе се одвива настанот.