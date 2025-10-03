Најстудено и најмногу снег на Попова Шапка

Утрово на Попова Шапка е најстудено, – 4 степени и има најмногу снег, 26 сантиметри.

Како што информира УХМР, висината на снежната покривка е 16 сантиметри во Лазарополе, 12 во Маврови Анови, шест во Ѓуриште и три сантиметри во Дебар.

До 8:30 часот се иземерени-2 степени во Маврови Анови и Лазарополе, 0 во Крушево, 1 во Тетово, 2 во Крива Паланка, Прилеп, Виница и Штип, 3 во Скопје-Петровец, Скопје-Зајчев Рид, Куманово, Велес, Битола, Претор, Кавадарци, Берово, 4 во Демир Капија и Струмица и 5 Гевгелија.

Најмногу врнежи изминатите 24 часа до 8 часот имало во Струмица, 52 литри на метар квадратен, во Гевгелија 51, 50 во Демир Капија, 47 во Скопје-Петровец, 46 во Тетово, 45 во Пожар-Радовиш, 40 во Пожаране, 37 во Виница, 35 во Ѓуриште, 34 во Крива Паланка и Маврови Анови, 33 во Попова Шапка, 32 во Штип, 31 во Велес, 30 во Тополчани, 28 во Скопје-Зајчев Рид и Битола, 25 во Прилеп, 23 во Крушево и Берово, 22 во Претор и Куманово и 18 во Лазарополе.