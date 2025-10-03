Запленети средства за ветробрани, фалсификати, автоделови, кафе, цигари, алат, облека и друго

Во текот на изминатата недела од страна на Царинската управа се запленети: 15.603 литри средство за стакла за возила, 410 пара патики, 23 автоделови, 39.5 кг. кафе, 69 парчиња облека, 2 употребувани велосипеди, 43 штеки цигари, 44 ножеви за циркуларна пила и регистарски таблички.

Мобилните царински тимови и царинските службеници од граничните царински испостави открија и спречија повеќе прекршочни дела:

На граничниот премин Блаце при контрола на камион на влез во државата откриени се 15.603 литри средство за стакла за возила. Непријавената стока не била опфатена во царинските документи.

410 пара патики со ознаки на заштитена трговска марка се задржани на излез од државата на граничниот премин Блаце. Стоката е задржана поради сомневање дека повредува права од интелектуална сопственост. Мобилните царински тимови ја откриле при контрола на камион со турски регистрски таблички кој бил натоварен со стока со потекло од Турција наменета за фирма од Косово.

Вкупно 23 делови за возила откриени се во два одвоени случаи од страна на Службата за мобилни скенери, при контрола на две возила пријавени за влез во државата на граничниот премин Табановце автопат.

Во првиот случај, царинските службеници реагирале кога забележале лице кое се обидувало да префрли 4 употребувани гуми и 4 употребувани алуминиумски бандажи за патничко возило преку оградата на терминалот за стоково царинење.

Во вториот случај, при контрола со мобилен скенер на камион со македонски влекач и холандска приколка биле забележани неправилности во преградите за алат на влекачот. При извршена физичка контрола биле пронајдени 4 употребувани вентилатори со мотор за испарувач за ладилник за товарно возило и 11 нови ремени за затегнување на товар.

При контрола на автобус на влез во државата на граничниот премин Табановце се откриени 39.5 килограми кафе и тоа 36 пакувања по 1 килограм од типот Gourmet by Tobia и 14 пакувања по 250 грама од типот Miscela cremosa.

69 парчиња облека (дуксери, панталони, маици, фармерки и долни тренерки), откриени се при контрола со скенер на камион откако биле забележани неправилности во кабината, во пределот на горниот кревет.

Во багажникот на автомобил кој бил пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце пронајдени се 2 употребувани велосипеди марка Cube.

На Меѓународниот аеродром Скопје, пронајдени се 43 штеки цигари со и без акцизни маркици. Цигарите се откриени при контрола со рендген на куферите на тројца македонски државјани кои имале намера да отпатуваат со лет за Лондон.

Во автобус на граничниот премин Табановце пријавен за влез во државата во две најлонски ќеси кои биле сместени под патничките седишта, откриени се 44 кружни ножеви за циркуларна пила.

Комплет бугарски регистарски таблици и сообраќајни дозволи се откриени на граничниот премин Делчево на излез од државата. Табличките и сообраќајните дозволи припаѓале на возило кое било расходувано во отпад и за кое возачот не поседувал доказ за платени увозни царински давачки, согласно законските прописи.