Ќе се редуцира градскиот превоз во Скопје

Приватните превозници се скараа со директорот на ЈСП, Драги Кушовски. Тие велат дека имаат милионски долг, од ЈСП се правдаат дека тој се намалувал.

Приватниците велат дека немаат добиено пари од месец март, и дека долгот веќе надминал над 170 милиони денари.

Директорот на ЈСП вели дека откако тој бил на функција, долгот се намалувал.

Приватниците се заканија, ако не добијат пари за сработеното, ќе ги редуцираат автобусите, а можно е и да престанат да работат.

Борис Грујоски