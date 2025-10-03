Потребно време за разгледување на досиејата

Петнаесетина пријави за испитување неосновани кардиохируршки интервенции стигнати до ФЗОМ, доставени се до комисијата во Министерството за здравство. Се чека извештајот. Ќе треба ли да се менува нешто во законските решенија.

Наташа Јанчиќ-Менковски ја следеше прес-конференцијата во Фондот.