Потребно време за разгледување на досиејата

Афера „Кардиохируршки интервенции“
03.10.2025 13:27
Петнаесетина пријави за испитување неосновани кардиохируршки интервенции стигнати до ФЗОМ, доставени се до комисијата во Министерството за здравство. Се чека извештајот. Ќе треба ли да се менува нешто во законските решенија.
Наташа Јанчиќ-Менковски ја следеше прес-конференцијата во Фондот.