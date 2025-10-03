Квалитетно образование за сите, ветуваат од од советничката листа на ЗНАМ

Куманово ќе продолжи да вложува во образованието, модернизација на наставата и создавање услови секој ученик и студент да напредува, ветуваат од советничката листа на ЗНАМ. Ќе се залагаат за реконструкција и доопремување на училиштата, со фокус на енергетската ефикасност, зголемен квалитет на наставата и пристап за лицата со попреченост.

„Реконструкција и доопремување на училишните спортски сали, како и изградба на нови училишни спортски сали каде што е потребно. Технолошки зони и модерни ИТ кабинети во средните училишта – нови компјутери, брз интернет, нови технологии и дигитални обуки. Партерно уредување, осветлување, урбана опрема и нови спортски игралишта во дворовите на централните и подрачните училишта. Реконструкција на фасадите“, истакна Моника Марковска, кандидат за советник ЗНАМ.

Од ЗНАМ ветуваат и нов лик на неколку училишта во руралните средини.

„Целосна реконструкција и доопремување на УОМО „Панче Пешев“.

Нашата цел е јасна: преку образованието да создадеме генерации подготвени за предизвиците на новото време, но и свесни за своите корени, култура и вредности. Секој млад ум е искра надеж за подобро утре. Затоа, вложуваме во образованието – затоа што токму тоа е силата што ќе го движи Куманово напред“, дополни Марковска.

ЗНАМ ќе работи на промоција на инклузивна средина во сите училиштата.

Елена Георгиевска