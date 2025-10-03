Меморандум за соработка во интерес на ефикасна правда

Министерството за правда, Комората на извршители и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување потпишаа Меморандум со кој се воспоставува брза и директна размена на податоци за должниците кои се корисници на пензија.

Целта е да се обезбеди побрза и поефикасна размена на податоци за лицата-должници, корисници на пензија, со што ќе се овозможи:

поголема правна сигурност за граѓаните,

заштита на личните податоци и почитување на етичките стандарди,

грижа за најранливите категории (пензионери со минимална пензија),

јасни и транспарентни процедури,

поефикасно спроведување на извршувањата.

Со Меморандумот се зајакнува институционалната соработка, се намалуваат административните пречки и се гарантира фер и законито постапување.

Министерството за правда продолжува да го гради правосудниот систем врз доверба, отчетност и транспарентност.