Локални избори 2025
Урбаниот хаос, сметот, загадениот воздух приоритети на Коалицијата „Искуство за успех“
03.10.2025 17:41
Развој на бизнисот и на кумановските села, решение на сообраќајниот хаос – ветува кандидатката за градоначалничка на Куманово од редовите на коалицијата „Искуство за успех“…
Урбаниот хаос, хуманото живеење, сметот, загадениот воздух се во топ петте приоритети на коалицијата „Искуство за успех“. Претседателката на ЛДП Моника Зајкова уверува дека доколку мандатот за градоначалник, како и во општинските совети им се довери на нив ќе инсистираат на резултати. Граѓените се уморни од изговори- вели таа.
Коалицијата „Искуство за успех“ се определи своите активности да ги спроведува со непосредни средби со граѓаните, од каде произлегуваат предлози, но и решенија за локалните проблеми.
Марина Стојанова - Тонева