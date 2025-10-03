30 години од обидот за атентат врз Глигоров

Пред 30 години на 3-ти октомври беше извршен обид за атентат врз првиот претседател на независна Македонија, Киро Глигоров, кој го преживеа со тешки повреди на главата.

Загина неговиот возач Александар Спировски, а беше повреден и телохранителот Илчо Теовски. Како последица од повредите почина и случајниот минувач Христо Христоманов. Истрагата утврди дека обидот за атентатот бил добро подготвен и организиран.

Остана непознато кој стоел зад него, а истражната постапка која се води против непознат сторител е сè уште отворена.