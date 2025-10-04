Заштита на домашното производство

Заштита на домашните производи преку борба со сивата економија и при истакнувањето на продажните места да ги има минимум 50 насто наспроти увезените, бараат прилепските стопанственици. Останува големиот проблем со недостигот од работна рака, а дуалното образование да нуди потребни кадри.

За стопанствениците голем проблем е недостигот од дигитализација и урбанистички планови без што не може да има инвестиции.

Прилепските компании имаат преку 13.000 вработени.

Елизабета Митреска