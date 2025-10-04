Заштита на домашното производство
Стопанствениците од Прилепскиот регион имаат неколку клучни предизвици. Останува недостигот од работна рака, а се бара дуалното образование да нуди соодветни профили, потребни за стопанството. Заштитата на домашното производство и борбата со сивата економијa се клучни …
Заштита на домашните производи преку борба со сивата економија и при истакнувањето на продажните места да ги има минимум 50 насто наспроти увезените, бараат прилепските стопанственици. Останува големиот проблем со недостигот од работна рака, а дуалното образование да нуди потребни кадри.
За стопанствениците голем проблем е недостигот од дигитализација и урбанистички планови без што не може да има инвестиции.
Прилепските компании имаат преку 13.000 вработени.
Елизабета Митреска