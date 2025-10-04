Арсовска: Решавање на сообраќајниот хаос

Решавање на сообраќајниот хаос и изградба на нови катни гаражи, ветува кандидатката за градоначалничка на Куманово, од коалицијата „Искуство за успех“.

„Немаме доволно паркинзи имаме вработени во ЈП Паркинзи но улиците треба многу работа пренасочување зад мене е катнава гаража, која жално е ружна катна гаража. Овде треба да се направи модерна висококатна гаража и уште најмалку две“, истакна Виолета Арсовска, кандидатка за градоначалничка на Куманово.

Ќе работи и за почиста средина и развој на селата.

„Куманово е град со повеќе од 105.000 жители, со 48 населби, ништо не правиме по селата, ни се празни немаме земјоделство, немаме воопшто живот по селата, 30 отсто од граѓаните се иселија, жално е на ова убаво поднебје, на најубав дел на светот“, истакна таа.

Арсовска ќе се залага и за развој на економијата, отворање нови работни места.

Елена Георгиевска