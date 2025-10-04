„Вреди“ на средби со пензионери во Чаир и Тетово

Пензионерите кои цел работен век придонесувале за општеството, заслужуваат достоинствен живот. За „Вреди“, еден од приоритетите е грижата за највозрасните граѓани. На средбите со пензионерите во Чаир и Тетово, кандидатите за градоначалници, Изет Меџити и Биљал Касами посочија дека досегашната поддршка за пензионерите, преку зголемувањето на пензиите е видлива. Додаваат дека покачувањето од 1-ви октомври, заедно со планираното во март, изнесува 7.000 денари.

Меџити најави дека Чаир ќе добие младински центар, дом за младински идеи и иновации.

Марија Котовска