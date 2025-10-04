Левица на средба со граѓани во Тетово
Идеи за поефикасна општина Тетово, пред жителите на градот ги претставија претседателот на Левица Димитар Апасиев, кандидатката за градоначалничка за Општина Тетово, Катка Божиноска и носителот на листа на општина Тетово, Боби Илиевски...
Чиста животна средина, чисти улици и уредени урбани средини. Ќе работиме и ќе се бориме за нашето Тетово, за нашиот дом, истакна пред жителите, кандидатката за градоначалничка од Левица Катка Божиновска. Таа потенцираше дека жителите заслужуваат чесна и транспарентна власт која ќе работи за нивните потреби.
Програмата е создадена по директните средби со граѓаните, истакна носителот на листа за општина Тетово од левица Боби Илиевски. Овој град заслужува промени а ние ќе бидеме нивниот двигател, рече Илиевски.
Справување со загадувањето, решавањето на проблемот со недостиг на вода, воведување ред во урбаниот хаос, уредување на паркови и создавање на зелени површини, се вели во програмата на Левица, а велат дека особено внимание ќе биде посветено на потребите на пензионерите и на сите лица од ранливите.
Ана Јосифоска