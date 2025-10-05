Во земјава за првпат се спроведува мониторинг за евентуални злоупотреби на изборите

Дали и колку се злоупотребуваат општински возила, простории, материјали и други ресурси во текот на изборната кампања? За првпат, во преку 25 македонски општини се спроведува мониторинг кој ќе ги утврди евентуалните злоупотреби. На терен се 50-тина обучени кадри.

Евентуалните злоупотреби ќе се документираат преку дневници, веб страниците, фотографии, со линкови. Резултатите ќе бидат објавени по изборите.

Мониторингот започна на 15-ти август.

Елизабета Митреска