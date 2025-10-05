Активности на коалицијата „Искуство за успех“

Претставувам визионерски план за пренамена на ГТЦ, симбол на Скопје во ново седиште на градската администрација и во современ хаб за младите и културата, вели кандидатот за градоначалник на Скопје од „Искуство за успех“, Александар Трајановски.

Коалицијата се залага за модернизација за Кичево, каде депониите горат и ги гушат граѓаните.

Од „Искуство за успех“ уверуваат дека решенијата нема да останат само на хартија.

Борис Грујоски