Македонија
Муртезани домаќин на на делегации од Република Австрија и Република Словенија
06.10.2025 08:34
Министерот за европски прашања Орхан Муртезани денеска ќе биде домаќин на делегации од Република Австрија и Република Словенија, кои престојуваат во работна посета на земјата.
Делегацијата на Австрија предводена од Сојузната министерка за Европа, интеграција и семејство Клаудија Плаколм и државната секретарка во словенечкото Министерство за надворешни и европски прашања Нева Грашич.
По средбата со делегациите ќе се одржи прес-конференција во Министерството за европски прашања.