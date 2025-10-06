Муртезани домаќин на на делегации од Република Австрија и Република Словенија

Министерот за европски прашања Орхан Муртезани денеска ќе биде домаќин на делегации од Република Австрија и Република Словенија, кои престојуваат во работна посета на земјата.

Делегацијата на Австрија предводена од Сојузната министерка за Европа, интеграција и семејство Клаудија Плаколм и државната секретарка во словенечкото Министерство за надворешни и европски прашања Нева Грашич.

По средбата со делегациите ќе се одржи прес-конференција во Министерството за европски прашања.