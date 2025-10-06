Францускиот премиер поднесе оставка, Макрон ја прифати

Новиот француски премиер поднесе оставка, само еден ден откако ја именуваше владата. Елисејската палата соопшти дека претседателот Макрон ја прифатил.

Лидерот на конзервативните републиканци го изрази своето незадоволство од составот на новиот кабинет и свика кризен состанок. Како резултат на тоа, се појавија шпекулации за можно повлекување на конзервативците од коалицијата со центристичкиот табор на Макрон, кој нема парламентарно мнозинство.

Лекорну требаше утре да даде владина изјава пред долниот дом на францускиот парламент, Националното собрание, и да ги открие преостанатите позиции во кабинетот.