Се преврте чамец со 11 патници во Дунав, има жртви

Чамец во кој се превезувале десетина лица се преврте на реката Дунав во близина на Бачка Паланка. Според првичните информации, на чамецот имало десет кинески државјани и еден српски државјанин.

Ангажирани се специјални тимови за спасување на вода од Србија и од Хрватска. Екипи трагаат по исчезнати во реката Дунав, а се претпоставува дека има и загинати.

Фото: РТС