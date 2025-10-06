Македонец претепан до смрт во Љубљана

38-годишен македонски државјанин е пронајден мртов во центарот на Љубљана. Словенечките медиуми пренесуваат дека бил претепан до смрт.

Од нашето МНР потврдуваат дека до македонската амбасада е доставено известување дека ноќта на 2-ри октомври, животот го загубил македонски државјанин од Кочани.

Семејството на починатиот е известено, а случајот го разгледува секторот за криминалистичка полиција на Словенија.