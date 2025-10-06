Божиновска: Соработка, идеи и иновации за иднината на енергетиката

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, денес го отвори 13. Советување на МАКО СИГРЕ, клучен настан за електроенергетскиот сектор во земјава, кој го собира академскиот и индустрискиот кадар за размена на идеи, иновации и практични решенија. Божиновска го отвори советувањето како Претседател на Почесниот одбор, што ја потврдува довербата и континуираната соработка меѓу Министерството и организацијата.

Во своето обраќање, министерката нагласи дека советувањето е место каде се дебатираат најновите реформи и достигнувања во енергетиката. Трудот, креативноста и посветеноста на инженерите се вистинската движечка сила на напредокот во секторот.

Божиновска посочи дека, и покрај растечката улога на вештачката интелигенција во анализи и симулации, ништо не може да го замени човечкиот потенцијал и знаењето на професионалците:

„AI може да помага, но не може да го замени креативниот ум, искуството и страста на инженерите кои го обликуваат секој аспект од енергетскиот сектор“ нагласи Божиновска.

Посебен акцент беше ставен на младите инженери и студенти, како иднина на секторот.

„Во време на темелни промени – декарбонизација, дигитализација, децентрализација и интеграција на пазари – вакви форуми се од непроценлива важност. Нека ова советување биде почеток на нови иницијативи, засилени проекти и трајна координација меѓу сите чинители“, наведе Божиновска во своето обраќање пред учесниците.

На настанот учествуваат експерти од индустријата, академијата и младите инженери, а Министерството ќе продолжи да обезбедува поддршка и дијалог со сите чинители во секторот.