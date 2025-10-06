Евроинтеграции
Квалификувано мнозинство за спречување блокади на проширувањето
06.10.2025 13:13
Австриската министерка за Европа, Плаколм и словенечката државна секретарка Грашич во посета на земјава. Имаа средба со министерот за европски прашања Муртезани. На маса е предлог со квалификувано мнозинство да се одлучува за да се спречат натамошни билатерални блокади на проширувањето.
Ирина Гелевска ја следеше посетата.