Јавна расправа за измена на 12 закони

Како да се подобри македонското здравство? Многу напори се направија изминативе години, но, работите се далеку од розови. Министерот Алиу денеска претстави 12 закони, резултат на стручни предлози, мислења и препораки кои ги доставила самата фела за подобрување на здравствениот систем.

Анита Димитријевска – Велковска известува.