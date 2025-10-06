Здравство
Јавна расправа за измена на 12 закони
06.10.2025 13:22
Како да се подобри македонското здравство? Многу напори се направија изминативе години, но, работите се далеку од розови...
Како да се подобри македонското здравство? Многу напори се направија изминативе години, но, работите се далеку од розови. Министерот Алиу денеска претстави 12 закони, резултат на стручни предлози, мислења и препораки кои ги доставила самата фела за подобрување на здравствениот систем.
Анита Димитријевска – Велковска известува.