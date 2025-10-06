Локални избори 2025
Претставување на „Искуство за успех“ во Прилеп
06.10.2025 17:34
Кандидатот за градоначалник на Прилеп од коалицијата „Искуство за успех“, Жарко Бошковски, вели дека доколку ја добие довербата од граѓаните, ќе стави крај на корупцијата во општината преку воведување агент со вештачка интелигенција.
Ако станам градоначалник ќе се справам со корупцијата во општината со помош на вештачка интелигенција, вели кандидатот Бошкоски од коалицијата „Искуство за успех“.
Кандидатите за градоначалници на град Скопје и Карпош, Трајановски и Јакимовски ветуваат проекти за инфраструктурен развој – нови мостови и подземни гаража.
Коалицијата е составена од ЛДП, Гром, Интегра и ПЦЕР.
Марија Котовска