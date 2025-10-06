Претставување на „Искуство за успех“ во Прилеп

Ако станам градоначалник ќе се справам со корупцијата во општината со помош на вештачка интелигенција, вели кандидатот Бошкоски од коалицијата „Искуство за успех“.

Кандидатите за градоначалници на град Скопје и Карпош, Трајановски и Јакимовски ветуваат проекти за инфраструктурен развој – нови мостови и подземни гаража.

Коалицијата е составена од ЛДП, Гром, Интегра и ПЦЕР.

Марија Котовска