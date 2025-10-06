Локални избори 2025
Османи најави стратешка рамка за развивање на спортот во Чаир
06.10.2025 17:25
Секој проект од мојата визија за Чаир е решение за веќе идентификуван проблем за кој е разговарано со граѓаните, рече кандидатот за градоначалник Османи. Тој најави стратешка рамка за развивање на спортот во општината.
Својата програма пред граѓаните ја претставија и кандидатите за градоначалници на општините Брвеница и Боговиње.
Проектите за животна средина и одржливото управување со отпад се клучни, беше кажано.
Александра Спировска