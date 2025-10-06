Сиљановска-Давкова: Цинизам и хипокризија е од некого да барате да е отпорен на трети влијанија, оставајќи го пред портите на ЕУ

Цинизам и хипокризија е да барате од некого да биде отпорен на трети влијанија, оставајќи го пред портите на Европската унија, посочи претседателката Сиљановска-Давкова. Од говорницата на самитот „Брдо-Бриони“ во Драч укажа на неодржливоста на предолгото чекање на Западен Балкан.

Словенија е меѓу земјите кои се најгласни за промена во одлучувањето при пристапување на земјите во ЕУ, Загреб со поинаков став, едногласноста не се напушта.

Иницијатори на „Процесот Брдо-Бриони“ се Хрватска и Словенија. Во процесот, покрај нас, вклучени се и Црна Гора, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина и Косово.

Борис Грујоски