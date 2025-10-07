Приватните превозници денеска со редовен возен ред, ЈСП им уплати дел од долгот

Приватните превозници денеска возат според редовниот возен ред. ЈСП им плати дел од долгот, пари за нафта има. На сметката легнале шест милиони денари за трите компании. Приватните превозници во петокот побараа да им биде исплатен вкупниот долг од 170 милиони денари, од кој, како што велат добиле 90 милиони денари.

Вчера возеа редуцирано од 5 до 10 часот.