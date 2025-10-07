ЦУК
ЦУК ќе додели благодарници за 20 години од основањето
07.10.2025 08:33
Денеска во ЦУК ќе се одржи прием за медиумите по повод професионалното информирање за време на кризните состојби...
Во рамки на одбележувањето на 20 години од основањето на Центарот за управување со кризи, денеска во ЦУК ќе се одржи прием за медиумите по повод професионалното информирање за време на кризните состојби.
На настанот, како што информираат од ЦУК, ќе бидат доделени благодарници за објективно, навремено и професионално информирање за време на кризни состојби.