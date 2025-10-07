Левица ги претстави кандидатите во Малешевијата
Левица ја крши двопартиската поделба во Берово, на овие избори како трета опција излегува со свој кандидат за градоначалник и листа на советници. Во Берово во најава проекти за заштита од пожари, во Македонска Каменица, Левица планира укинување на сметките за улично осветлување, а во Делчево ставање крај на непотизмот во институциите.
Инвестиции за нови работни места, уредување на детски катчиња во сите села и подобрување на локалната инфраструктура. Пробивање на шумски патишта со цел создавање појаси за заштита од пожари. Ова е дел од програмата на градоначалничкиот кандидат на Левица.
Во Македонска Каменица, Левица излегува со советничка листа која ќе работи на создавање услови за повеќе индустриски капацитети. Повеќе средства за новороденчиња и субвенционирање на учениците.
Доста е од лоши политики и непотизам, порача во Делчево носителот на советничката листа на Левица.
Стаменковски смета дека Левица на овие избори во Делчево ќе има тројца советници.
Славица Величковска