Лишени од слобода две италијански државјанки на Табановце, кај нив е пронајдена дрога

Вчера во 20:20 часот на Граничен премин Табановце, на влез во државата, полициски службеници ги лишија од слобода Џ.П.(33) и Б.М.Р.(33), двете од Италија, информираат од МВР.

При гранични проверки и контрола во возилото „Рено“ со италијански национални ознаки, кое го управувала Џ.П., а сопатник била Б.М.Р., во личниот багаж на Џ.П. пронајдени се 186 семки од растението канабис, хемиска материја ЛСД, тврда кафеава материја и кесичка со суви печурки. Додека, во багажот на Б.М.Р. е пронајдена марихуана.

Тие се задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во сооптението.