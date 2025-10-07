3,1% раст годинава- Светска банка ги зголеми проекциите за Македонија

Раст од 3,1 отсто за годинава и од 3 отсто за следните две се предвидувањата на Светска банка во последниот извештај за Македонија.

Забрзувањето се должи на зголемувањето на инвестициите и заздравувањето на извозот. Дефицитот на кадар, ниско учество на работната сила под 55 отсто што продуцира и висока стапка на невработеност, демографски предизвици се аномалиите со кои се соочуваат земјите од Западен Балкан. До 2050-та предупредуваат светските банкари, работоспособното население ќе се намали за 20 отсто.

Препораките се отворање на квалитетни работни места, инвестирање во човечкиот капитал, инфраструктурата, енергетиката, здравствениот и образовниот систем.

Слични проекции како за македонската економија и за просечниот раст на земјите од Западен Балкан-3,1% во 2026 и 3,6% во 2027.

Во 2025 година според последниот извештај забавува, бидејќи инфлацијата предизвика намалување на потрошувачката и покрај постојаниот раст на платите и на кредитите.

Фискалната политика е стабилна со дефицит под 3% и јавен долг по надолна траекторија. Западен Балкан напредува во намалувањето на развојниот јаз во однос на напредните економии на ЕУ, но растот не е доволен за да се затвори тој јаз-велат од Светска банка.

Александра Велинова