Кандидатите од коалицијата „Искуство за успех“ ја претставија својата програма

Службеник со вештачка интелигенција во општината за да се сопре корупцијата, нуди кандидатот за градоначалник на Прилеп, Жарко Бошкоски од коалицијата „Искуство за успех“.

Кандидатот за градоначалник на Скопје, Александар Трајановски, најавува комунална полиција, 100 нови еколошки автобуси, нови катни гаражи.

Кандидатите од Коалицијата „Искуство за успех“ ја бараат довербата на граѓаните на 19-ти октомври.

Елизабета Митреска