Светска банка ги зголеми проекциите за Македонија

Стабилен економски раст прогнозира Светската банка за Македонија. Според најновиот извештај растот на БДП во 2025-та ќе биде 3,1 отсто, а во следните две години 3 проценти. Стабилизирање се очекува и на економијата на Западен Балкан.

Повеќе за проекциите на Светската банка од Александра Велинова.