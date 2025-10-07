Економски раст од 3,1% во 2025 година
Светска банка ги зголеми проекциите за Македонија
07.10.2025 13:10
Стабилен економски раст прогнозира Светската банка за Македонија. Според најновиот извештај растот на БДП во 2025-та ќе биде 3,1 отсто, а во следните две години 3 проценти. Стабилизирање се очекува и на економијата на Западен Балкан.
Повеќе за проекциите на Светската банка од Александра Велинова.