Модернизација на општините ветија кандидатите на НАИ за Сарај и Бутел

Сарај, Матка и езерото Треска ќе станат симбол на Скопје со нови проекти и одржлив развој. Ова го најави кандидатот за градоначалник на Сарај од Национална Алијанса за Интеграција, Блерант Рамадани.

Вели, ако ја добие довербата од граѓаните, Сарај ќе стане урбано место за живеење.

И кандидатот за градоначалник на општина Бутел, Исамедин Азизи ветува модернизација на општината, со генерален урбанистички план и чиста средина.

Кандидатите најавуваат и ревитализација на речните корита, зелени коридори, велосипедски и пешачки патеки, општини со нова димензија.

Борис Грујоски