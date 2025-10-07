Субвенции и јавни програми за користење на велосипеди, најавуваат од ЗНАМ

Центар мора да стане општина на пешаци, велосипеди и јавен превоз, а не на хаосот, велат од движењето ЗНАМ. Најавуваат субвенции и јавни програми за користење на велосипеди, катна гаража во Буњаковец и Смарт – паркинг систем.

Програмата на ЗНАМ за Куманово пак предвидува 3 нови градинки како и зголемување на капацитетите за дневен престој на децата.

Од партијата на Димитриевски, велат дека имаат програма и за поддршка на економскиот развој и локалниот бизнис.

Анита Димитријевска - Велковска