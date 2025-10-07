Извршени првите трансакции преку СЕПА

Извршени се првите трансакции во евра преку СЕПА, единствениот евро-платежен простор, потврдуваат од Народната банка. Граѓаните и компаниите можат да вршат трансакции со неколкукратно помали провизии.

Девет домашни банки стартуваа со апликацијата за приклучување кон СЕПА, останатите три се очекува да се приклучат до крајот на годината. Ова значи исчекор и за бизнисот.

Од Министерството за финансии велат, се унапредуваат условите за работењето и живеењето.

Во СЕПА е вмрежена 41 земја, за вклучување и на Македонија одлучи Европскиот совет.

Наташа Јанчиќ-Менковски