СДСМ: Валандово е пример за успешна општина која расте со сигурен чекор

„Валандово со Перо Костадинов е пример. Кога се работи чесно, посветено, со љубов, со план и визија, успехот е загарантира – општината расте со сигурен чекор“. Вака истакна лидерот на опозиционата СДСМ Венко Филипче на изборниот митинг во Валандово каде ги претстави Перо Костадинов кандидат за градоначалник и советничката листа предводена од Надица Недиќ. Според Филипче власта предводена од ВМРО ДПМНЕ за година и половина урнисала се што претходно се градело. Направила хаос во земјоделство, лозарството. Нереализиран откуп и ниски цени, неисплатени субвенции заради што идната година ќе има рекордно ниско производство и економски последици кажа Филипче. Лидерот на СДСМ предупреди дека актуелната власт води политика на заборав и занемарување на граѓаните за што сведочат високите цени, ниските плати и пензии иако во нивно време тие се зголемувале.

Пред присутните во Домот на културата во Валандово се обрати и кандидатот за градоначалник Перо Костадинов. Кажа дека во изминатите два мандата како градоначалник работел чесно во интерес на сите валандовчани, реализирајќи низа проекти од јавен интерес. Изминатиот период инвестиравме за најмалите, се грижевме за повозрасните, ранливите категории граѓани, ги подобривме уловите во училиштата градинките, ја збогативме културната програма, ја зголемивме поддршката на граѓанските здруженија, градевме, реализиравме, имплементиравме мерки преку кои ги враќавме парите кај граѓаните, кажа Костадинов кој подвлече дека никогаш не отстапил да работи за секој еден човек од Валандово без поделби.

Изборниот караван на СДСМ под мотото „Се бориме за нашиот дом“ беа и во општините Дојран Богданци и Гевгелија каде беа презентирани кандидатите за градоначалници и листите за советници.

Ване Трајков