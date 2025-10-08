Изет Меџити ја претстави визијата за образование во општина Чаир

Достапност до образование за секое дете, во нови или проширени училишта, градинки и спортски сали. Ова го најави кандидатот за градоначалник на Чаир од коалицијата „Вреди“, Изет Меџити, претставувајќи ја својата програмата за локалните избори.

Меџити потенцира дека ќе се гарантираат безбедни училишта, воведување на едносмерна и целодневна настава, дигитализација. Посебен акцент ќе биде ставен на вклученост на децата со попреченост во образовниот систем, бесплатен прибор за секое прваче, награди за талентираните ученици и наставници и кампус за Универзитетот „Мајка Тереза“.

Ирина Гелевска