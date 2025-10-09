Презентација на нови артилериски системи “Боран“

На полигонот Криволак, Армијата ќе ги претстави новите артилериски системи „Боран“ набавени од Турција. Новите артилериски системи се дел од модернизацијата и опремувањето на Армијата, што ќе бидат презентирани со артилериското гаѓање пред министерот за одбрана Мисајловски и началникот на Генералштабот генерал-мајор Сашко Лафчиски.

На Криволак ќе бидат презентирани и новите униформи за припадниците на Армијата набавени во рамки на договорот за воено-техничка соработка со сојузничка Турција.